A Roma è andato a fuoco un gazebo su un balcone di un appartamento all'ultimo piano di una palazzina di via degli Opimiani, in zona Quadraro. Sul posto sono intevenuti i vigili del fuoco e carabinieri. Non risultano feriti. Secondo quanto si è appreso, in casa non c'era nessuno quando è divampato l'incendio.