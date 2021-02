Roma, uomo armato di pistola in strada: bloccato

L'allarme è scattato quando l'uomo è stato notato in via Domenico Cavalca armato di pistola a bordo di un taxi

Un uomo armato di pistola è stato bloccato dalla polizia in strada alla periferia di Roma. Secondo quanto si è appreso, l'allarme è scattato quando l'uomo è stato notato in via Domenico Cavalca armato di pistola a bordo di un taxi. Poi il passeggero sceso dalla macchina si è fermato davanti a un cancello. Gli agenti sono riusciti a disarmarlo. Non ci sarebbero feriti. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'accaduto.