Roma, nasconde un arsenale in casa: arrestato 34enne

Scoperta a Roma dai Carabinieri della Compagnia Montesacro una vera e propria armeria illegale a casa di un romano di 34 anni. I militari hanno notato l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un condominio, durante il controllo il 34enne è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica Beretta calibro 38, con caricatore e 6 munizioni e nella perquisizione domiciliare sono stati trovati una balestra, un machete, un'accetta, 3 tirapugni, 5 pugnali, 12 coltelli a lama pieghevole e 2 sfollagente. Per il 34enne sono scattate le manette per porto abusivo di armi, mentre per l'arsenale ritrovato nel suo appartamento, i carabinieri hanno fatto scattare una denuncia a piede libero per detenzione abusiva di armi.