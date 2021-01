Roma, tentano di impossessarsi della casa di un'anziana ricoverata

In seguito a una segnalazione, una pattuglia ha sorpreso i due uomini che, dopo aver forzato e danneggiato la serratura della porta d'ingresso di un'abitazione privata, hanno tentato di sostituirla per prendere possesso dell'immobile

Due persone di 53 e 59 anni sono state arrestate dai carabinieri a Roma perché hanno tentato di impossessarsi dell'abitazione di un'anziana ricoverata in ospedale.

L'arresto

In seguito a una segnalazione, una pattuglia ha sorpreso i due uomini che, dopo aver forzato e danneggiato la serratura della porta d'ingresso di un'abitazione privata, hanno tentato di sostituirla per prendere possesso dell'immobile. I due, infatti, venuti a conoscenza che la proprietaria 85enne era da tempo ricoverata in un ospedale erano sicuri di agire senza problemi ma sono stati bloccati dai carabinieri.