Roma, incendio in un appartamento: evacuato palazzo nella notte

Nel pomeriggio di ieri un altro incendio era divampato in un appartamento in via Faber, nel quartiere Alessandrino: nessuna persona è rimasta coinvolta

Incendio nella notte in un'abitazione in via Ponte Pisano, alla periferia di Roma. Evacuata a scopo precauzionale la palazzina durante le operazioni di spegnimento. Non si registrano feriti. Invece, nel pomeriggio di ieri un altro incendio era divampato in un appartamento in via Faber, nel quartiere Alessandrino: nessuna persona è rimasta coinvolta, ci sono stati solo lievi disagi per i condomini a causa del fumo sprigionato dall'incendio. Dai rilievi è emerso che il rogo è stato causato da un cortocircuito.

Incendio in un autolavaggio

Infine, fiamme intorno alle 6 di stamattina anche in un autolavaggio a Cerveteri, vicino Roma. Danneggiata la struttura, da chiarire le cause. Non si esclude nessuna pista. Dalle prime verifiche non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile. Ieri le fiamme erano divampate in un autosalone ad Anzio.