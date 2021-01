Roma, danneggia auto in sosta: denunciato

Il 30enne, in stato di alterazione psicofisica, è stato portato in ospedale e sottoposto a Tso (Trattamento sanitario obbligatorio)

A Roma un uomo di 30 anni del Mali è stato sorpreso a danneggiare alcune auto in sosta. Per questo motivo nel tardo pomeriggio di sabato, è stato fermato dai carabinieri in via Appia Nuova.

La denuncia

L'uomo, irregolare sul territorio italiano, è stato trovato con in tasca un coltello con lama spaccata e denunciato per danneggiamento, porto di oggetti atti a offendere e violazione del decreto di espulsione. Il 30enne, in stato di alterazione psicofisica, è stato portato in ospedale e sottoposto a Tso (Trattamento sanitario obbligatorio).