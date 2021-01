Incendio in un ex albergo a Roma, nessun ferito

Un incendio è divampato in un ex albergo in via Gaeta, in zona Castro Pretorio, a Roma, chiuso a dicembre 2019. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della compagnia Centro e della stazione Macao e secondo i primi accertamenti non ci sarebbero feriti. Nella notte un altro rogo è scoppiato in un appartamento in via Giuseppe Lopresti, all'Eur. Le fiamme, probabilmente causate da un cortocircuito, sono divampate in una camera adibita a magazzino. Non si registrano feriti.