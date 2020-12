Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Con orgoglio rappresento tutti gli operatori sanitari che come me sono stati in prima linea durante questa pandemia" ha sottolineato l'infermiera dello Spallanzani

Intanto a Roma ristoratori, commercianti e partite Iva protestano contro le chiusure previste dal Decreto Natale varato dal Governo per contrastare la diffusione del coronavirus.

In città intensificati i controlli in occasione delle festività e dell'introduzione della zona rossa nazionale. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:17 - Infermiera che si vaccinerà per prima, è un atto d'amore

"Vaccinarsi è un atto d'amore e di responsabilità nei confronti della collettività". Lo ha detto ai microfoni del Tg1 Claudia Alivernini, l'infermiera 29enne dello Spallanzani di Roma che sarà vaccinata per prima domenica. "Con orgoglio rappresento tutti gli operatori sanitari che come me sono stati in prima linea durante questa pandemia" ha sottolineato.