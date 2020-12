Roma, rapina e tenta di violentare una donna: fermato 29enne

Ha aggredito, rapinato e tentato di violentare una donna che stava rientrando a casa nei pressi del parco di Colle Oppio, al centro di Roma: per questo un 29enne di origini africane è stato fermato dagli agenti del commissariato Esquilino. E' successo nei giorni scorsi, poco prima delle 22.

La vicenda

La donna ha raccontato di essere stata aggredita da un uomo che l'ha fatta cadere a terra, minacciandola di ucciderla e di violentarla se non gli avesse consegnato i soldi. Quando si è allontanato, la vittima ha chiesto aiuto in una pizzeria poco distante il cui proprietario aveva poi allertato la Polizia. Ferita, la donna è stata portata in ospedale dove ha ricevuto una prognosi di sette giorni. Gli investigatori, attraverso la visione dei filmati estrapolati da alcune telecamere presenti in zona, hanno individuato il responsabile.