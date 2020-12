Fregene, in fiamme tetto del chiosco Singita: indagini in corso

Sono state ritrovate due bottiglie di gasolio e i carabinieri, dopo la denuncia dei titolari, hanno avviato le indagini per appurare la eventuale natura dolosa del rogo, che sembra l'ipotesi più accreditata

In fiamme il tetto in legno e paglia del chiosco attrezzato Singita, al Villaggio dei pescatori di Fregene, uno dei luoghi più noti e frequentati dai giovani romani durante l'estate, famoso per il "gong" al tramonto.

La ricostruzione dei fatti

È successo intorno alle 19:30 di sabato, quando un dipendente del chiosco ha notato il rogo e insieme ad altri giovani dello staff è riuscito a spegnerlo ed evitare che l'incendio avvolgesse tutta la struttura centrale in legno e la distruggesse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l'ufficio locale marittimo di Fregene.

Le indagini

Da quanto trapela, sono state ritrovate due bottiglie di gasolio e i carabinieri, dopo la denuncia dei titolari, hanno avviato le indagini per appurare la eventuale natura dolosa del rogo, che sembra l'ipotesi più accreditata. Oggi sono in programma delle perizie tecniche per appurare l'entità dei danni.