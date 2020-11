Anni di maltrattamenti alla ex, arrestato 44enne a Roma

Un uomo di 44 anni è stato messo ai domiciliari a Roma, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Chieti, per maltrattamenti in famiglia, violenza privata e atti persecutori nei confronti della ex compagna. I fatti risalgono al periodo che va da maggio 2019 ad aprile 2020. I due si erano conosciuti sul posto di lavoro ma, fin dall'inizio della relazione, il 44enne aveva avuto un comportamento violento e vessatorio teso a umiliare e denigrare la compagna. L'uomo, in più di qualche circostanza, aveva anche minacciato e aggredito i colleghi di lavoro della donna preso da raptus di gelosia.