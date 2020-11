L'episodio è accaduto intorno alla mezzanotte tra via dei Furi, via del Quadretto e piazza dei Consoli

Quattro cassonetti sono andati a fuoco nella notte in diverse strade al Quadraro, a Roma. L'episodio è accaduto intorno alla mezzanotte tra via dei Furi, via del Quadretto e piazza dei Consoli. Sul posto i carabinieri. Non si esclude il dolo.