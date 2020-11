Fiumicino, controlli in aeroporto: sequestrati 52 chili di droga

Un ingente quantitativo di droga pronto a invadere le piazze di spaccio della Capitale è stato intercettato, in più occasioni, presso l'aeroporto "Leonardo Da Vinci" di Fiumicino. Nell'ambito dell'operazione "Rebus", gli uomini della guardia di finanza del Comando Provinciale di Roma, insieme al personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, hanno sequestrato oltre 52 chilogrammi di droga, in particolare cocaina ed eroina, e arrestato 18 persone. Ad imbattersi nella rete dei controlli predisposta nello scalo aeroportuale capitolino sono stati soprattutto "corrieri" disinvolti, che hanno utilizzato gli espedienti più fantasiosi per occultare lo stupefacente che cercavano di introdurre in Italia.