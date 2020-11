Roma, con taser minaccia ex compagna e la rapina: arrestato

A Roma la polizia è intervenuta ieri in via Luigi Crocco per una segnalazione di "lite tra ex conviventi, con uomo armato di taglierino". Un uomo armato di taser aveva tentato di colpire più volte alle gambe e all'addome una donna, sua ex convivente, per poi rifugiarsi con lei all'interno del comprensorio. Poco distante, i poliziotti hanno rintracciato l'uomo, un romeno di 31 anni, mentre tratteneva con forza la vittima alle spalle. La donna, alla vista degli agenti, è riuscita a divincolarsi correndo verso di loro mentre l'uomo è stato bloccato.

Il racconto della donna

La donna ha così raccontato che poco prima l'ex, presentatosi sotto casa, per un chiarimento, aveva iniziato a minacciarla e, dopo aver tentato di colpirla con un taser, le aveva sottratto il documento di identità e 70 euro oltre ad averle danneggiato il telefono cellulare scagliandolo a terra. Un atteggiamento scaturito per motivi di gelosia nei confronti della donna, andata a vivere a casa di conoscenti.