Giorno dei morti, Regione Lazio: "Evitare assembramenti nei cimiteri”

La Regione Lazio lancia un appello a tutti i comuni ad adottare, in occasione della giornata dedicata alla memoria dei defunti, tutte le misure necessarie affinché sia garantito il distanziamento nei cimiteri e che tutto si svolga nel rispetto delle misure di contenimento del contagio. "Assembramenti in prossimità o nei cimiteri vanno evitati e occorre garantire il distanziamento e tutte le misure di prevenzione al COVID-19", ha dichiarato l'assessore alla Salute, Alessio D'Amato. "Dove fosse necessario - ha aggiunto - anche attraverso contingentamenti e controllo della temperatura. Facciamo in modo che la visita ai propri cari avvenga in totale sicurezza. È importante mantenere le distanze di sicurezza e l'utilizzo della mascherina", ha concluso D'Amato, che ha voluto ringraziare tutti i sindaci per le misure che stanno adottando.