Roma, spinge il coinquilino giù dalla finestra durante lite: arrestato

È avvenuto durante un litigio per l'affitto scoppiato nella tarda serata del 4 ottobre in un appartamento di via Ludovico Pavoni, nel quartiere Prenestino-Labicano. Un 44enne è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio, mentre il 52enne è ricoverato in ospedale in prognosi riservata

Ha spinto giù dalla finestra il coinquilino durante una lite per il pagamento dell'affitto e si è dato alla fuga ma è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri. L'episodio è accaduto nella tarda serata del 4 ottobre in un appartamento di via Ludovico Pavoni, nel quartiere Prenestino-Labicano a Roma.

La ricostruzione

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Casilina e della Stazione Torpignattara, intervenuti dopo per una segnalazione al 112, sono riusciti a ricostruire la dinamica della vicenda: la lite tra i due coinquilini, cittadini del Bangladesh di 44 e 52 anni, sarebbe scoppiata per questioni legate al pagamento dell'affitto. A un certo punto il 44enne avrebbe spinto l'altro giù dalla finestra ed è fuggito. Rincorso da alcuni passanti, è riuscito a dileguarsi ma i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo e arrestarlo con l'accusa di tentato omicidio. Il 52enne, dopo aver impattato sulla tenda dell'appartamento al piano inferiore è finito sul parabrezza di un'auto in sosta ed ora è ricoverato in ospedale in prognosi riservata.