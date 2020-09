Ha incendiato alcuni cassonetti, ma è stato arrestato dalla polizia a Roma. L'episodio è accaduto nella notte a via Teofrasto, in zona Forte Prenestino. A dare l'allarme un abitante che ha visto l'uomo appiccare l'incendio. Sul posto è intervenuta la polizia che ha arrestato il 37enne senza fissa dimora, trovato con l'accendino in mano.