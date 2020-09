Roma, blitz antidroga nella notte: dieci arresti

Dieci persone sono finite in manette e centinaia di dosi di droga, tra cocaina, eroina e hashish, sono state sequestrate insieme a circa 1.000 euro, ritenuto provento delle attività di spaccio durante il blitz dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma scattato nella Capitale.

Gli arresti

Nella notte i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato tre giovani, un 17enne e un 27enne romani e un 29enne del Marocco, tutti con precedenti, "pizzicati" a spacciare in zona Quarticciolo. Nello specifico, il cittadino marocchino è stato sorpreso mentre cedeva le dosi di droga ad un acquirente "protetto" dai due giovani romani che fungevano da "vedette".Dopo un breve inseguimento, i tre sono stati bloccati e trovati in possesso di 6 involucri termosaldati, contenenti cocaina e 80 euro in contanti. Sempre al Quarticciolo, qualche ora prima, i carabinieri della Stazione Tor Tre Teste hanno notato e riconosciuto in strada un 45enne romano che doveva trovarsi agli arresti domiciliari per precedenti reati di droga. Nelle sue tasche hanno trovato due dosi di cocaina, sequestrate. L'arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del processo. In zona Fidene i carabinieri della Compagnia Montesacro hanno arrestato una 37enne romana sorpresa a cedere alcune dosi di cocaina ad un acquirente. La pusher è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.