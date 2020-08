Tivoli, picchia la compagna davanti alla figlia neonata: arrestato

In manette un 25enne, accusato di maltrattamenti in famiglia. Il giovane ha prima inveito contro la convivente, una ragazza di 26 anni, poi l’ha spinta a terra. Infine, l’ha colpita con un violento schiaffo sul volto. Sul posto è intervenuta la polizia

Un 25enne romano, con precedenti di polizia, è stato arrestato ieri sera a Tivoli, vicino Roma, per aver picchiato la compagna, una ragazza italiana di 26 anni, durante una lite in casa davanti alla figlia neonata. Giunti sul posto a seguito di una segnalazione, alcuni agenti di pattuglia hanno notato un uomo in strada che richiamava la loro attenzione. Alla loro vista, ha riferito di aver avuto una lite con la propria convivente, durante la quale l'aveva colpita con uno schiaffo. Rintracciata anche la vittima, in forte stato di agitazione e con evidenti escoriazioni sulle braccia e sulle gambe, ha raccontato ai poliziotti che la lite era nata per questioni familiari in un ristorante e che era proseguita nella loro abitazione.

Non era il primo episodio di violenza

Stando a quanto ricostruito, il giovane, una volta a casa, ha iniziato a inveire contro la 26enne. Poi l'ha afferrata per il collo e l'ha spinta a terra contro un vaso di terracotta. La ragazza ha quindi tentato di fuggire con la bimba in braccio verso il portone di ingresso per cercare aiuto. In suo soccorso sono intervenuti i vicini, che hanno cercato di allontanare l’uomo, il quale è però riuscito a colpire la compagna con un violento schiaffo sul viso.

La ragazza, trasportata in ospedale dove è stata giudicata guaribile in 7 giorni, ha denunciato il compagno e ha raccontato che non era il primo episodio di violenza nei suoi confronti. Il 25enne è ora accusato di maltrattamenti in famiglia.