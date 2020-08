Ladispoli, molesta una bimba di 9 anni in strada: arrestato un 48enne

L’episodio risale a inizio luglio, quando la bambina, che era scesa in strada per fare una commissione, sarebbe stata avvicinata dall'uomo che stava lavorando in una casa vicina. Le indagini hanno preso il via dalla denuncia della madre

Un uomo di 48 anni, residente a Ladispoli, vicino Roma, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Civitavecchia per violenza sessuale aggravata su una bambina di 9 anni. I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Civitavecchia al termine delle indagini, che hanno preso il via dalla denuncia della madre della bimba. L’episodio sarebbe accaduto a inizio luglio quando la piccola, che era scesa in strada per fare una commissione, sarebbe stata avvicinata dall'uomo che stava lavorando in una casa vicina e l'avrebbe molestata.

La denuncia

La bambina è fuggita immediatamente e, una volta giunta a casa, ha raccontato quanto accaduto alla madre, che ha sporto denuncia alla stazione carabinieri di Santa Severa. L'attività investigativa avrebbe consentito di raccogliere gravi e inconfutabili indizi di colpevolezza a carico del molestatore, che ha precedenti specifici. L’uomo è stato identificato anche grazie alle dichiarazioni, in audizione protetta, della minore e al riconoscimento fotografico. Il 48enne si trova ora in carcere a Civitavecchia.