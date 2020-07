La ragazza è stata trasportata dal 118 in codice rosso all'ospedale di Civitavecchia con vari traumi e in stato di incoscienza

Una ragazza di 16 anni è stata investita da un'auto nella tarda serata di ieri a Santa Marinella, vicino Roma. È accaduto intorno alle 22.30 in via Aurelia, all'altezza del civico 312. La ragazza è stata trasportata dal 118 in codice rosso all'ospedale di Civitavecchia con vari traumi e in stato di incoscienza.