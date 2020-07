Usura, agente immobiliare arrestato a Roma

A Roma i carabinieri hanno arrestato un uomo di 55 anni. Conosciuto alle forze dell'ordine, è stato fermato mentre riceveva la somma contante di 800 euro da un imprenditore titolare di alcuni punti vendita di generi alimentare che stava pagando parte di un prestito con interessi ben oltre la soglia di legge.

L'indagine

L'attività investigativa è stata avviata lo scorso maggio in seguito alle dichiarazioni rese ai militari dall'imprenditore, disperato per non riuscire più a far fronte ad alcuni prestiti a tassi usurari. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, la vittima trovandosi in difficoltà economica per l'attività imprenditoriale aveva ricevuto dal 2007 in più trance, due prestiti "a fermo" della somma complessiva di 55mila euro con un tasso usuraio dapprima del 10% e poi ridotto al 5% da corrispondere mensilmente, per il quale aveva già versato circa 250mila euro come interessi maturati nel corso del tempo, temendo di subire ripercussioni fisiche in caso di mancato pagamento. La vittima, non avendo percepito redditi negli ultimi mesi a causa del Covid-19, aveva cercato di rinviare l'ennesimo appuntamento con il creditore implorandogli una dilazione del pagamento degli interessi. Ma l'uomo non avrebbe accettato. Nella sua abitazione sono stati sequestrati 65mila euro in contanti, libretti di assegni bancari, telefoni cellulari e due orologi pregiati, oltre a vario materiale contabile ritenuto collegato all'attività usuraria.