La donna, di 47 anni, è stata trasportata all'ospedale San Camillo in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita

A Roma, in zona Magliana, una donna è stata accoltellata al collo ieri sera in un tentativo di rapina all'interno del campo nomadi di via Candoni. La donna, di 47 anni, è stata trasportata all'ospedale San Camillo in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.