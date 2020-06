Roma, calcestruzzo si stacca da cavalcavia

La direzione di Tronco di Fiano Romano di Aspi precisa che “il danno è avvenuto a un giunto sulla pavimentazione sopra il cavalcavia in gestione all'amministrazione comunale di Santa Marinella. Nessuna caduta di calcinacci si è verificata sull'autostrada A12” e che “ Il transito in autostrada è stato sempre garantito in entrambe le carreggiate”

Pezzi di calcestruzzo si sono staccati dal cavalcavia di via Poggio Bellavista nei pressi di Santa Marinella, in provincia di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Dalle prime verifiche, è emerso un leggero dissesto in prossimità di un giunto.

Autostrade: “Non si è verificato sulla A12”

"La direzione di Tronco di Fiano Romano di Aspi precisa che il danno è avvenuto a un giunto sulla pavimentazione sopra il cavalcavia in gestione all'amministrazione comunale di Santa Marinella. Nessuna caduta di calcinacci si è verificata sull'autostrada A12, poiché il giunto si trova sulla scarpata del cavalcavia esterna rispetto alla carreggiata autostradale", lo rende noto Autostrade per l'Italia. "La direzione di Tronco di Fiano di Aspi ha provveduto ad inviare i propri tecnici e quelli di una società d'ingegneria terza sul posto per effettuare una verifica complessiva al cavalcavia, senza rilevare alcun problema alla struttura e confermando soltanto il danneggiamento al giunto sopra la pavimentazione in gestione comunale - aggiunge -. Il transito in autostrada e' stato sempre garantito in entrambe le carreggiate gestendo il flusso veicolare, limitatamente alle sole fasi di verifica, con riduzione di carreggiata. Attualmente il traffico è regolare".