Roma, Bobo Craxi investito da poliziotta che guidava contromano

L’incidente è avvenuto questa mattina in piazzale Flaminio. L’ex sottosegretario agli Esteri, in sella a una moto, ha riportato alcune abrasioni e una contusione alla testa, attutita dal casco. Ora è ricoverato al Santo Spirito

“Non pubblicherò le foto. Ma voglio comunicare che sono stato investito in pieno centro da una poliziotta che guidava contro mano. Diciamo che succede. Saluti dal S.Spirito”. Con questo tweet Bobo Craxi ha fatto sapere di essere rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto, come si è appreso, questa mattina intorno alle 10:40 in piazzale Flaminio, in centro a Roma.

L’incidente

L’ex sottosegretario agli Esteri era alla guida di una moto quando si è scontrato con l’auto dalla poliziotta che, come riferisce lui stesso, non era in divisa. Nello scontro, Craxi ha riportato alcune abrasioni e una contusione alla testa, attutita dal casco. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e un'ambulanza dell'Ares 118, che ha trasportato il 55enne al Santo Spirito in codice giallo.

“L’umore è buono, i medici bravissimi - scrive ancora su Twitter -. In genere accade di peggio. Ciò che si è rotto si ricostruirà. La mia fiducia nella pubblica sicurezza però è salda”.