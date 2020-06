Incendia sette cassonetti dei rifiuti a Roma: arrestato 31enne

È accaduto ieri sera intorno alle 19.30 in zona viale Somalia. L'uomo è stato trovato in possesso di 4 accendini ed è accusato di incendio doloso

Ha dato fuoco in pochi minuti a sette cassonetti dei rifiuti, ma è stato arrestato dai carabinieri. È accaduto ieri sera intorno alle 19.30 in zona viale Somalia a Roma. Una pattuglia in transito ha notato un cassonetto in fiamme e si è fermata. A quel punto una passante ha segnalato di aver visto poco prima un uomo allontanarsi. Subito sono scattate le ricerche e poco dopo il 31enne, somalo senza fissa dimora, è stato bloccato dai carabinieri della stazione Viale Libia e della Compagnia Parioli accanto a un altro secchione, probabilmente con l'intenzione di dargli fuoco. L'uomo, che aveva i vestiti impregnati di fumo e 4 accendini in tasca, è stato arrestato per incendio doloso.