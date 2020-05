Il rogo è divampato via Riesi, in zona Borghesiana. Soccorso il proprietario, un 40enne, che è stato trasportato in ospedale in codice giallo

Incendio in un appartamento di via Riesi, in zona Borghesiana a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Soccorso il proprietario, un 40enne, che è stato trasportato in ospedale in codice giallo per intossicazione. L'edificio è stato evacuato, e l'appartamento è inagibile.