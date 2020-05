Roma, aggredisce con tubo metallo altro clochard in lite: fermato

L'aggressore è un uomo di 36 anni. Invece, il ferito è un 59enne che, trasportato in ospedale, è stato giudicato guaribile in 25 giorni

A Roma un uomo è stato fermato dalla polizia - per tentato omicidio e lesioni personali aggravate - per aver aggredito con un tubo metallico un altro senza fissa dimora durante una lite.

La ricostruzione dei fatti

La vicenda è accaduta due notti fa a piazza dei Cinquecento, in zona stazione Termini. Il fermato è un 36enne del Gambia, con precedenti e irregolare in Italia. Il ferito è un 59enne del Senegal, anche lui con precedenti e irregolare sul territorio nazionale. La lite sarebbe scaturita da futili motivi. Il ferito, trasportato in ospedale, è stato giudicato guaribile in 25 giorni.