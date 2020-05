Coronavirus Roma, Raggi: "Fasce orarie per attività commerciali"

Sarà in vigore dal 18 maggio al 21 giugno 2020 la nuova ordinanza firmata dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, che disciplina gli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive, autorizzate da governo e Regione. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Le dichiarazioni

“Questo provvedimento nasce dalla condivisione con categorie e sigle sindacali di un unico obiettivo: supportare il nostro tessuto produttivo nel rispetto della sicurezza di tutti. Tenuto conto del monitoraggio quotidiano degli spostamenti in città, e ferma restando la necessità di scaglionare i flussi di persone per evitare assembramenti, fissiamo orari diversi per le aperture e le chiusure degli esercizi commerciali a seconda della loro tipologia, dando l’opportunità di lavorare anche la domenica”, ha spiegato la Raggi.



Le fasce orarie

Le attività - raggruppate per tipologia - seguiranno quindi tre diverse fasce orarie di apertura e chiusura, dal lunedì al sabato (IL PROGRAMMA). “Gli orari stabiliti per le categorie produttive autorizzate all’apertura sono stati definiti in base all’osservazione puntuale dell’evolversi della situazione cittadina, oltre che dopo ripetuti confronti con associazioni di categoria e sindacati. In via sperimentale, quindi, abbiamo elaborato questo piano orario che include anche la discrezionalità, in capo ai singoli esercenti, di aprire nella giornata di domenica. Un’opportunità significativa anche per ricominciare a vivere la città, sempre in osservanza delle norme igienico-sanitarie a garanzia dell’incolumità pubblica”, ha detto Carlo Cafarotti, assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale.