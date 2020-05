Incendio nella notte a Roma: scooter in fiamme in via Torriglia

Incendio in strada nella notte in via Torriglia, in zona Torrevecchia, alla periferia di Roma. A prendere fuoco è stato uno scooter, andato completamente distrutto. Le fiamme si sono poi propagate ad altri due motorini, anche questi inceneriti, e hanno lambito tre macchine che sono rimaste parzialmente danneggiate. Danni anche a tre lampioni della luce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Montespaccato e i vigili del fuoco. Non sarebbero state rilevate tracce che facciano pensare a un atto doloso.