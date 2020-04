Roma, rubano soldi e cellulare a un uomo: ricercate due persone

Sono in corso le indagini degli agenti del commissariato San Paolo di Roma per identificare gli autori di una rapina avvenuta ieri in via della Magliana all'esterno della stazione Muratella. Secondo quanto ricostruito, un uomo è stato colpito con un pugno alla nuca e rapinato del portafogli, in cui c'erano 100 euro, e del cellulare. La vittima è un uomo di origini marocchine che non è ricorso alle cure mediche. Quest'ultimo ha raccontato di essere stato aggredito e rapinato da due uomini, forse dell'est Europa.