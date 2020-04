Roma, omicidio Cerciello Rega: disposta perizia psichiatrica per Elder

È stata disposta la perizia psichiatrica per Finnegan Lee Elder, il giovane statunitense che, insieme al connazionale Natale Hjorth, uccise a coltellate il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega (CHI ERA - FOTO) nel corso di una colluttazione avvenuta nel quartiere Prati di Roma lo scorso luglio. I giudici della prima corte d'assise, nel corso dell’udienza - svolta a porte chiuse - del processo a carico dei due americani, hanno dunque accolto la richiesta, avanzata dalla difesa, in quanto l’imputato, al momento del fatto, stava seguendo una cura assumendo farmaci per problemi di natura psichiatrica. L’esame, che avrà inizio a metà maggio, verrà svolto dal professore Vittorio Fineschi - in passato consulente di parte della famiglia Cucchi - e dallo psichiatra Stefano Ferracuti e i risultati saranno illustrati in una udienza dedicata e fissata al 22 luglio.

L’udienza

I giudici hanno, inoltre, affidato a due periti, Iolanda Plescia e Matteo Bilardello, il compito di tradurre le intercettazioni dei dialoghi intercorsi in carcere tra Elder e i suoi familiari. Nel corso dell'udienza è stato ascoltato il colonnello Lorenzo D'Aloia, comandante del Nucleo investigativo dei carabinieri, che ha svolto le indagini sulla vicenda. Il colonnello ha ricostruito le varie fasi dell'attività investigativa a cominciare dall'individuazione, poche ore dopo l'omicidio, dei due americani in una stanza di albergo a poche decine di metri dal luogo dell'aggressione. D'Aloia ha quindi mostrato anche frame delle immagini a circuito chiuso di quella notte e in particolare l'incontro nella zona di Trastevere tra i due imputati e il mediatore dei pusher Sergio Brugiatelli, a cui poi fu sottratta la borsa.