L’Istituto Spallanzani sta conducendo uno studio per trovare un vaccino contro il coronavirus. A renderlo noto è il direttore sanitario della struttura romana, Francesco Vaia. “Lo Spallanzani - ha spiegato ai microfoni di Sky TG24 - ha in atto un progetto di sperimentazione che ha già cominciato con i test sui topi. In questi giorni - ha aggiunto Vaia - stiamo lavorando per trovare anche i locali dove accoglieremo questi studi tipicamente di fase 2, in accordo con l’AIFA. Se le cose procedono così come stanno procedendo, in una maniera molto rapida ed efficace, probabilmente entro la fine di giugno noi potremo fare i primi esperimenti sull’uomo, su volontari arruolati e sani. Se siamo fortunati - ha sottolineato Vaia - credo che nel 2021 noi avremo il vaccino". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI)

"Rischio fase 2 più alto di quello della fase 1"

Vaia ha poi parlato della cosiddetta fase 2, che prenderà il via il 4 maggio: “Dobbiamo cominciare a pensare a una riapertura della nostra società in tutte le sue componenti senza privilegiarne alcune”, ha detto il direttore sanitario dello Spallanzani, ma “il rischio della cosiddetta fase 2, se non l’affrontiamo bene, è ancora più alto rispetto a quello della fase 1. A mio giudizio - ha dichiarato - questo è un periodo ancora più pericoloso se non stiamo attenti e sbrachiamo, perché se lo facciamo rischiamo veramente di rovinare tutto quello che abbiamo fatto”.

“Noi abbiamo bisogno di ridare speranza e fiducia al popolo italiano, questo Paese non può restare seduto e si deve rialzare, ma nel momento nel quale si rialza non può dimenticare che siamo ancora in una fase nella quale il virus è presente e circola. Continuiamo ad essere severi ma anche sereni, continuiamo ad applicare le regole e pian piano riapriamo tutta la nostra società”, ha concluso Vaia.