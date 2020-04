Roma, provocano incidente ma non soccorrono donna ferita: denunciati

Due uomini di 29 e 32 anni sono stati denunciati a Roma con l'accusa di aver provocato un incidente stradale in via Palmiro Togliatti, in cui è rimasta ferita una donna di 75 anni, e di essere scappati. Sono stati bloccati da una pattuglia del Gruppo Pronto Intervento Traffico della Polizia Locale di Roma Capitale dopo un inseguimento.

Il conducente non aveva mai conseguito la patente

I due, di nazionalità georgiana, sono stati bloccati nei pressi di via Casilina, all'altezza dell'acquedotto Alessandrino, e accompagnati nel centro di fotosegnalamento del Comando Generale. Il conducente è risultato privo di patente in quanto mai conseguita e positivo agli esami alcolemici e tossicologici. Entrambi sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria mentre la donna rimasta ferita nello scontro ha riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. A bordo dell'auto, che è stata posto sotto sequestro, sono state rinvenute anche sostanze stupefacenti su cui sono in corso ulteriori accertamenti.