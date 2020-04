Sono tre i bambini positivi a Coronavirus ricoverati al centro Covid di Palidoro (Fiumicino) in terapia intensiva. Le condizioni dei piccoli, però, sono in miglioramento. E’ quanto fa sapere l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma attraverso la pagina Facebook 'Salute Lazio' dell'assessorato regionale alla Sanità.

"Sono 21 - si legge nel post - i pazienti ricoverati al Centro Covid di Palidoro: 7 mamme e 14 bambini. Tre di questi sono in terapia intensiva, con quadro clinico simile e parametri vitali in miglioramento. In dimissione un paziente clinicamente guarito".