Coronavirus, Moda: l’edizione estiva di AltaRoma rinviata a settembre

E’ stata rinviata a settembre l’edizione estiva di AltaRoma 2020, a causa dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus. Le sfilate, che avrebbero dovuto tenersi a luglio, avranno luogo invece dal 15 al 17 settembre. Lo annuncia una nota della società consortile presieduta da Silvia Venturini Fendi. "In questo momento di estrema emergenza - si legge nella nota - in cui siamo chiamati ad affrontare una sfida nazionale e globale che vede coinvolto il Paese in un impegno straordinario per superare la pandemia legata al Covid-19, AltaRoma, tenendo conto dello stato attuale dell'emergenza e della dinamica delle misure restrittive riguardanti persone e imprese, ha deciso di riprogrammare le date della prossima manifestazione”. Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie in diretta LIVE