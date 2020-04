Roma, aggredisce ex a martellate: donna grave

Ennesimo episodio di violenza sulle donne. Questa volta è accaduto a Roma, in zona Capannelle. Un uomo di 47 anni ha atteso la sua ex fidanzata nel box auto condominiale e l'ha colpita ripetutamente a martellate. Prima di scappare, le ha rubato il pc portatile. La vittima, 37 anni, è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Successivamente la polizia ha arrestato il 47enne, bloccato nei pressi della sua abitazione. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni condomini che avrebbero sentito le urla.

La ricostruzione dei fatti

Da quanto ricostruito, l'uomo avrebbe raggiunto l'abitazione della ex in taxi, armato di martello, e l'avrebbe aspettata nel box condominiale. Lì la donna è stata più volte colpita con un martello fino a quando non si sarebbe rotto il manico. Sarebbe stata proprio la vittima a indicare dalle fattezze l'ex come possibile aggressore. L'uomo era vestito di scuro con il volto coperto da mascherina e occhiali. Ora il 47enne è accusato di tentato omicidio e rapina aggravata.

Data ultima modifica 18 aprile 2020 ore 10:27