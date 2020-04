Sei militanti di Forza Nuova sono stati identificati dagli agenti della Digos questa mattina a Roma mentre andavano alla basilica di Santa Maria Maggiore. Nei giorni scorsi il movimento aveva annunciato una manifestazione prevista per il giorno di Pasqua. Tra gli identificati, secondo quanto si è appreso, figura anche il leader romano di FN, Giuliano Castellino, che sarebbe stato fermato mentre percorreva via Merulana a piedi. Altre due persone, con uno striscione, sarebbero state bloccate in auto, e i restanti tre sarebbero stati sorpresi nei pressi di piazza Santa Maria Maggiore. I sei militanti, le cui posizioni sono al vaglio degli investigatori, saranno sanzionati per la violazione del decreto per il contenimento dell'epidemia da Coronavirus. Pasqua, Papa Francesco: "Ue non sia egoista, dia prova di solidarietà"