Incendio in un palazzo alla periferia di Roma: un intossicato

Un incendio è divampato questa mattina in un palazzo di via delle Pispole, alla periferia di Roma. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la polizia e la polizia locale. L'edificio è stato evacuato e alcuni condomini, tra cui alcuni anziani e disabili, sono stati portati fuori a spalla. Un uomo è stato trasportato in ospedale per intossicazione. Ancora da chiarire le cause dell'incendio che avrebbe coinvolto due appartamenti.