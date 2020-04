Incendio in appartamento a Roma, due intossicati tra cui un bambino

Un incendio è divampato in un appartamento a Roma, in via Latina, in zona San Giovanni. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco, che hanno soccorso alcuni condomini che erano fuggiti sulla terrazza. Sono stati fatti scendere con l’autoscala. Un bambino di 9 anni e uno dei due genitori sono rimasti intossicati e sono stati portati in ospedale in codice giallo. Anche un poliziotto è stato medicato. Tra le ipotesi che il rogo sia partito da un'asciugatrice. La polizia locale del Gruppo VII ha momentaneamente chiuso un tratto di strada.