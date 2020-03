Da venerdì 27 marzo la tratta marittima tra Barcellona e Civitavecchia sarà sospesa ai passeggeri e dedicata al solo traffico merci. Gli italiani rimasti in Spagna rientreranno con le ultime due navi autorizzate, per poi entrare in quarantena.

7.01 - Sospeso collegamento marittimo Civitavecchia - Bercellona

Da venerdì 27 marzo la tratta marittima tra Barcellona e Civitavecchia sarà sospesa ai passeggeri e dedicata al solo traffico merci. Lo comunica il Mit. Rientreranno dunque entro venerdì i 360 italiani rimasti in Spagna, con due navi passeggeri della Grimaldi Lines. "Ad organizzare le operazioni di rientro dei cittadini italiani nel porto di Civitavecchia, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Rientrati in Italia, i passeggeri dovranno allontanarsi dal porto con mezzi privati o con eventuali navette dedicate messe a disposizione dalla Capitaneria e dall'Autorità di Sistema Portuale di Civitavecchia. I passeggeri entreranno in quarantena appena sbarcati e inoltre, così come disposto dai decreti ministeriali, avranno l'obbligo di comunicare tempestivamente il proprio ingresso e sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per 14 giorni".