Ostia, rubano un'auto con pistole e mascherine: indagini in corso

Sono in corso le indagini della polizia di Ostia in merito a una rapina avvenuta ieri pomeriggio in via della Martinica. Secondo quanto ricostruito, tre uomini con le mascherini sanitarie sul volto e armati di pistola hanno rapinato una donna di 49 anni, di origini cinesi, rubandole l'auto. I rapinatori hanno fermato la vettura, hanno minacciato la donna facendosi consegnare l'auto e poi sono scappati. Non si sono registrati feriti.