Incendio a Roma, autobus in fiamme in via Villaricca: nessun ferito

Incendio, quest’oggi, su un autobus a Roma. Stando a quanto riferito, ad andare in fiamme è stato un mezzo di linea Tpl in Via Villaricca all'incrocio con via Ardeatina, alla periferia della Capitale. Al momento, non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia locale del IX Gruppo Eur.