Roma, Virginia Raggi: "Ripartono i lavori in via Tiburtina"

"Passo dopo passo stiamo facendo ripartire i lavori nel quadrante di via Tiburtina, uno degli assi viari più importanti di Roma. Nei giorni scorsi sono iniziati gli interventi su via Tivoli e Via di Vannina, due strade della viabilità locale, che consentiranno di migliorare il traffico e rendere più agevoli gli spostamenti di auto e scooter nel quartiere e nelle aree industriali", sono le parole dell sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Facebook.

Le dichiarazioni

Poi la prima cittadina della Capitale, ha aggiunto: "Oggi voglio parlarvi del lavoro eseguito da Acea sull'illuminazione pubblica. Sono stati installati, infatti, nuovi pali della luce in prossimità degli attraversamenti pedonali su via Tiburtina davanti all'ex stabilimento di Penicillina verso via di Tor Cervara e l'incrocio con via di Casale di San Basilio. Sono interventi molto importanti per il territorio e soprattutto, in un momento così difficile per l'Italia e per Roma, non rinunciamo alla sicurezza dei cittadini".