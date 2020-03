Coronavirus, la situazione a Ostia domenica mattina. VIDEO

C'è chi si ferma sul pontile a osservare le onde di un mare calmo e chi approfitta della giornata di sole per correre sulla spiaggia mentre qualcuno, in compagnia di amici, si siede sugli scogli per scambiare qualche parola. È questo lo scenario che chi si presenta lungo le spiagge di Ostia nella mattina di domenica 15 marzo, mentre l'Italia è ancora sotto le restrizioni, che prevedono spostamenti solo in caso di necessità, emanate dal Governo per far fronte all'emergenza coronavirus. (LIVE) Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie in diretta. LIVE LIVE