Coronavirus, 50 tassisti h24 gratis per i medici dello Spallanzani

A Roma circa 50 tassisti si sono messi a disposizione dell'ospedale Spallanzani per trasportare gratuitamente h24 il personale medico per gli spostamenti di lavoro. Le vetture bianche sono state tutte sanificate e gli autisti messi in sicurezza con mascherine e guanti. "Un gesto di umanità e vicinanza che fa bene al cuore. Li voglio ringraziare. Ognuno di loro", ha detto l'assessore capitolino alla mobilità, Pietro Calabrese. Poi: "Sono circa 50 per ora. Ed è probabile che il numero dei volontari possa aumentare ancora. Fanno parte di diverse cooperative e associazioni che operano nella nostra città. Su ogni vettura che parteciperà a quest'iniziativa è esposta una locandina: 'Questo taxi aderisce al servizio volontario e gratuito di trasporto del personale medico'. Con il loro prezioso contributo assistono gli eroi che in questi giorni stanno salvando migliaia di vite. Vicini a chi sta in prima linea da giorni". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Il tweet di Virginia Raggi

Un ringraziamento è arrivato anche dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi: "Grazie di cuore al gruppo di tassisti romani che si è messo a disposizione per trasportare gratuitamente medici e infermieri all'ospedale Spallanzani. Un'iniziativa bellissima. Sono esempio e orgoglio di Roma! #AndràTuttoBene", il suo tweet.