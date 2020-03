Coronavirus, chiuso aeroporto Ciampino: a Fiumicino aperto Terminal 3

L’ultimo volo commerciale della Ryanair (FR8318) diretto a Norimberga è decollato alle 21.57 di ieri dall'aeroporto G.B. Pastine di Ciampino (in provincia di Roma). A partire da oggi, infatti, il Terminal passeggeri dei voli di linea è chiuso temporaneamente (restano però invariate le attività di Aviazione Generale, Enti di Stato e aviazione cargo, ndr). Martedì, invece e sempre in via temporanea, toccherà al Terminal 1 dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino (nella medesima provincia). In virtù di questo, tutte le operazioni di check-in, i controlli di sicurezza e la riconsegna bagagli, verranno effettuate al Terminal 3, che resta operativo (LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI - IL PROTOCOLLO SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI - LA SITUAZIONE A ROMA - LA SITUAZIONE IN ITALIA).

Il motivo delle chiusure

"La decisione - spiega Adr - si è resa necessaria a causa delle molteplici cancellazioni di voli da e per l'Italia annunciate da molte compagnie aeree che operano normalmente sui due scali della Capitale. Rimarranno pienamente agibili e non subiranno variazioni operative, le piste di volo dei due aeroporti. I terminal passeggeri del Leonardo da Vinci e del G.B. Pastine riprenderanno ad operare regolarmente non appena sarà superata l'attuale fase di emergenza".