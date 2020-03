Coronavirus, via del Corso e piazza di Spagna deserte. VIDEO

Strade vuote e siti turistici deserti: si presenta così Roma, dove sono tangibili gli effetti del nuovo decreto emanato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Sono pochissime le auto in giro mentre i mezzi pubblici sono praticamente vuoti. Piazza di Spagna risulta praticamente deserta, vuote le gradinate di Trinità dei Monti. Vicino alla fontana della Barcaccia una pattuglia della polizia locale monitora la situazione.

Negozi chiusi

Saracinesche abbassate ovunque, anche in via del Corso, storico punto di riferimento per lo shopping (VIDEO). Molti i negozi che, a serrande abbassate, hanno affisso cartelli sulle vetrine per solidarizzare con la campagna #iorestoacasa e per informare i propri clienti della situazione.