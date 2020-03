Roma, uomo trovato morto in via Flaminia: indaga la polizia

Un uomo è stato trovato morto in un incavo ricavato nel tufo a ridosso di via Flaminia, nei pressi della stazione La Celsa, a Rona. Sul posto è giunta la polizia locale del Gruppo Cassia, che in queste ore si sta occupando delle indagini. Dai primi accertamenti delle forze dell’ordine, si ipotizzerebbe il decesso dell’individuo per cause naturali. Il soggetto, inoltre, sarebbe presumibilmente un cittadino romeno di età compresa tra i 45 e i 50 anni.