Sono trecento, tra negativi e guariti, i pazienti dimessi dall'ospedale Spallanzani di Roma. Emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'istituto in merito all'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - ANTIVIRUS, L'ITALIA CHE RESISTE). Sempre a causa dell'emergenza, la Roma ha annullato l'allenamento previsto per questa mattina a Trigoria. Ridimensionata, invece, l'operatività dei terminal passeggeri di Fiumicino e Ciampino.

Il bollettino dello Spallanzani

"I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca del nuovo coronavirus sono 300 - spiega il bollettino -. I dimessi e trasferiti a domicilio o presso la struttura militare della Cecchignola sono 19 a questa mattina. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di persone già negative al primo test e comunque asintomatiche. I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 88. Di questi, 15 che necessitano di supporto respiratorio. Il quadro clinico è stabile o in netto miglioramento per alcuni". Nel bollettino l'ospedale ha precisato che "sta provvedendo a potenziare il numero dei posti letto, in particolare i posti letto di terapia intensiva, per accogliere il maggior numero possibile di pazienti".

Stop voli civili a Ciampino, Fiumicino chiude Terminal 1

Aeroporti di Roma ha informato di aver predisposto un piano di ridimensionamento dell'operatività dei terminal passeggeri di Fiumicino e Ciampino. Da sabato 14 marzo verrà chiuso il terminal per i passeggeri dei voli di linea dell'aeroporto G.B. Pastine di Ciampino mentre a partire da martedì 17 marzo, nell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, al primo posto per traffico di passeggeri in Italia, verrà temporaneamente chiuso il Terminal 1. Tutte le operazioni di check-in, i controlli di sicurezza e la riconsegna bagagli verranno effettuate al Terminal 3 che resta operativo.

Roma annulla allenamento, l'attività riprenderà il 16 marzo

Stamattina la Roma ha annullato l'allenamento previsto a Trigoria. Il club ha preferito lasciare i giocatori a casa, in attesa di notizie dalla Uefa in merito alla partita contro il Siviglia, valevole per gli ottavi di Europa League, dopo il rinvio imposto a causa del blocco delle tratte aeree tra Spagna e Italia. La ripresa delle attività è fissata per lunedì 16 marzo alle 11.